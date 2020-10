Musical e seus novos nomes

Depois de quase três meses de competição, chega ao final o reality musical Talentos, programa criado e exibido pela TV Cultura. Neste sábado, 31, a partir das 22h15, será exibido o episódio em que o apresentador Jarbas Homem de Mello comanda a disputa que vai revelar o vencedor entre Merícia Cassiano, Fabio Galvão, Aldozza e Fernanda Biancamano. Pela primeira vez desde o início da competição, as apresentações serão presenciais, realizadas no palco do programa.

A final começa com os candidatos cantando I Hope I Get It e One, canções do musical A Chorus Line. Em seguida, começa a fase eliminatória, com performances em duplas e individuais. A cada apresentação, um candidato é eliminado, até se conhecer o vencedor do programa, que ganhará um troféu exclusivo e curso de formação em teatro no Célia Helena Centro de Artes e Educação.

Para esse último programa, o júri foi formado por nomes que se destacam no musical brasileiro: Claudia Raia, Miguel Falabella, Marisa Orth e José Possi Neto. E, para tornar mais especial essa final, os finalistas receberam dicas e instruções individuais de Marlies Yearby e Telly Leung, artistas norte-americanos que dividiram suas experiências.

Talentos começou com a inscrição de mil interessados, dos quais foram selecionados 98 candidatos. Suas apresentações em vídeo foram avaliadas no estúdio por Miguel Briamonte, Sara Sarres, Diego Montez e Natan Bádue, além do próprio Homem de Mello - todos posicionados a uma distância recomendada e usando máscaras, quando não estavam gravando.

Os jurados elegeram os 24 participantes do programa, que contou com roteiro de Mariana Elisabetsky e direção de Marcos Rombino. O Estadão acompanhou a gravação de duas eliminatórias: a competição foi acirrada, com os candidatos revelando cuidadosa preparação. A decisão, assim, acontecia pela análise dos detalhes, com os maestros Briamonte e Bádue avaliando o aspecto melódico, os atores Montez e Homem de Mello de olho na postura cênica e Sara na produção vocal, pois ela, além de atriz, é especialista nesse assunto, especialmente no belting, que é a técnica de canto utilizada no teatro musical.

"Os candidatos gravaram remotamente seu número musical, porém, com toda a supervisão artística da TV Cultura, que incluiu orientações das equipes de cenário, maquiagem e até questões técnicas", explica Rombino.

Em um ano marcado pela pandemia, Talentos foi um sopro para uma geração de artistas de musicais, que se revela cada vez mais talentosa.

