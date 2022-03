Muro cai e fere mulher no bairro do Iguatemi, na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas voltaram a castigar a capital paulista na tarde desta terça-feira (15), principalmente, nas zonas norte e oeste. No entanto, o único incidente que acabou provocando o ferimento de uma pessoa ocorreu ainda na parte da manhã, no Iguatemi, na zona leste.

Por volta das 11h15, um muro caiu sobre uma mulher de 49 anos na avenida do Progresso e a feriu no rosto. Ela foi levada para o Pronto Socorro de Sapopemba. Não há informações de seu estado de saúde.

Segundo informações divulgadas pelos Bombeiros, a chuva mais forte desta tarde começou por volta das 14h e provocou 12 enchentes nos bairros de Vila Medeiros, Pirituba, Santana e Bom Retiro.

A corporação disse ainda que foram contabilizadas nove quedas de árvores nessas regiões. Os principais pontos de atenção ficavam na rua Major Sampaio, em Santana, rua Carlos Alberto Luiz, na Vila Medeiros, e rua Belmiro Braga, em Pinheiros.

Às 16h21, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da capital divulgou que houve 18 pontos de alagamentos, sendo que 8 ainda estavam intransitáveis, principalmente, na subprefeitura do Tremembé, por causa do transbordamento do córrego Paciência, no Jaçanã, entre a avenida Edu Chaves e a travessa Antonio Balzano.

Após uma hora, com as águas do córrego baixando, o CGE tirou o estado de alerta do Tremembé, mas manteve o estado de atenção em todo o município, devido aos alagamentos.

Ainda devido ao temporal, parte da marquise de um prédio na rua 25 de Março, no centro, caiu sobre dois carros. Não houve vítimas.