Município em reserva indígena de Roraima tem a população mais jovem do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Aos finais de semanas, a cachoeira Paiuá costuma ficar lotada de jovens. A queda d'água está localizada em Uiramutã, município de Roraima dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol, próximo às fronteiras com a Guiana e a Venezuela.

Com população de 13.751 pessoas, a cidade tem proporcionalmente a população mais nova do Brasil, com idade mediana de 15 anos. Os dados fazem parte do Censo 2022 e foram divulgados nesta sexta (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Roraima tem o mesmo status entre os estados, com idade mediana de 26 anos e população de 636.303 pessoas.

O número nacional foi de 35 anos. A idade mediana separa a metade mais jovem da metade mais velha de uma população.

Uiramutã tem ainda o menor índice de envelhecimento entre os municípios brasileiros, com 5,4. Isso significa que a cada 100 jovens de 0 a 14 anos, a cidade tem 5,4 pessoas com 65 anos ou mais. Roraima repete o quadro entre os estados, com 17,4. A média nacional foi de 55,2 em 2022.

O Censo já tinha mostrado em agosto que o município também tem a maior proporção de indígenas do país —96,11% de seus habitantes são identificados dessa forma.

A gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri, afirma que uma série de fatores explicam os números de Roraima, incluindo características da população local e histórico de migração.

"Os estados do Norte iniciaram a redução da fecundidade muito depois [do que os do Sul]. Roraima, especificamente, tem na sua composição uma população indígena maior. As populações indígenas têm uma fecundidade maior, as populações indígenas residentes em terras indígenas principalmente", explica.

"Além disso, tem a migração, principalmente da Venezuela para Roraima, que tem efeito no número de nascimentos também. Os venezuelanos que vêm para Roraima estão muito concentrados em Pacaraima e Boa Vista, e o estado como um todo tem uma população indígena muito grande. São todos esses fatores que afetam a população de Roraima", disse ela

Em relação ao menor número de idosos, a representante do IBGE lembra que a expectativa de vida na região é diferente das outras partes do país.

"Estados do Norte também têm uma esperança de vida menor, com uma mortalidade um pouco maior em relação às demais unidades da federação do Brasil. Mas o que faz essa população ser mais jovem é uma maior fecundidade e o efeito da migração", frisa.

O número de indígenas no país contabilizados pelo Censo 2022 é 88,8% maior que o apurado no levantamento anterior, de 2010: 1,693 milhão ante 896,9 mil. Os dados, porém, não são totalmente comparáveis devido a mudanças na forma de abordagem da pesquisa.

No Censo 2022, o IBGE fez a seguinte pergunta em todo o território brasileiro: "a sua cor ou raça é?". As opções de resposta eram branca, preta, amarela, parda ou indígena.

Se uma pessoa estivesse dentro de uma localidade indígena (terra ou agrupamento, por exemplo) e não se declarasse indígena no quesito cor ou raça, o recenseador abria uma segunda questão: "você se considera indígena?".

Em 2010, o IBGE também fez a primeira pergunta sobre cor ou raça em todo o território nacional, com as mesmas possibilidades de resposta. A diferença é que, naquele ano, a segunda questão "você se considera indígena?" só era aberta para brancos, pretos, amarelos e pardos se eles estivessem nas terras indígenas oficialmente delimitadas, e não em todas as localidades indígenas, como é o caso de 2022.

O prefeito de Uiramutã, Benisio Roberto (Rede), da etnia macuxi, afirma que, de forma geral, a população jovem da cidade mantém uma rotina tranquila. "A maioria está matriculada e frequenta as escolas municipais e estaduais."

O município foi criado em 1995, e a maior parte de sua receita é proveniente de impostos estaduais e recursos federais.

Em Uiramutã, que na língua macuxi significa "local de espera de aves" está o monte Roraima, um dos mais altos do país, com 2.810 metros. Em seu território fica ainda o monte Caburaí, com 1.500 metros.

20 municípios com proporcionalmente mais jovens

Município %

Uiramutã (RR) - 49,27

Normandia (RR) - 44,82

Santa Rosa do Purus (AC) - 43,21

Jordão (AC) - 41,73

Amajari (RR) - 39,99

São Paulo de Olivença (AM) - 39,35

Alto Alegre (RR) - 39,26

Jutaí (AM) - 38,92

Melgaço (PA) - 38,54

Atalaia do Norte (AM) - 38,36

Bagre (PA) - 38,23

Santo Antônio do Içá (AM) - 38,16

Pacaraima (RR) - 38,02

Jacareacanga (PA) - 37,61

Tonantins (AM) - 37,19

Bonfim (RR) - 37,11

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - 37,11

Japurá (AM) - 37,03

Amaturá (AM) - 36,98

Maraã (AM) - 36,91

Fontes:IBGE