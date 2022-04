Mundo diminuiu a chance de limitar aquecimento global a 1,5°C, diz painel da ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A probabilidade de o mundo conseguir limitar o aquecimento global a 1,5°C diminuiu nos últimos anos, aponta o novo relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudança do Clima), entidade ligada à ONU responsável por analisar o tema.

"Isso porque as emissões [de gases causadores do aquecimento global] aumentaram desde 2017, e muitos caminhos recentes têm emissões projetadas mais altas até 2030", diz o texto.

A análise compara a situação atual com o ciclo de avaliação feito em 2013. O aumento de 1,5°C é considerado limite para impedir o desaparecimento de países-ilha —se a temperatura ficar acima disso, esses lugares correm o risco de ficarem submersos.

​Lançado nesta segunda-feira (4), o novo relatório atualiza a conta sobre a trajetória recente das emissões de gases causadores do aquecimento global e também faz projeções sobre as reduções previstas nos compromissos do Acordo de Paris e as oportunidades de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono em todos os setores.

"Este relatório é uma ladainha de promessas climáticas quebradas", afirmou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em um vídeo exibido no lançamento do novo relatório.

"Alguns líderes governamentais e empresariais estão dizendo uma coisa, mas fazendo outra. Simplificando, eles estão mentindo", afirmou Guterres, em referência à alta de emissões que acontece em meio a anúncios de compromissos climáticos.

Elaborado por 278 cientistas de 65 países e com citação de 18 mil referências, o trabalho foi revisado e comentado por um total de 59.212 especialistas e representantes de governos.

As emissões globais de gases-estufa subiram mais entre 2010 e 2019 do que em quaisquer das décadas anteriores. Por outro lado, o ritmo de crescimento foi menor: 1,3% por ano. Na década anterior, de 2000 a 2009, as emissões subiram em um ritmo de 2,1% ao ano.

A responsabilidade pelas emissões também migrou nesse período, basicamente dos Estados Unidos para a China. O painel do clima aponta que a América do Norte respondia por 19% das emissões globais no ano 2000, mas, com o crescimento chinês, a fatia diminuiu para 14% em 2010 e 12% em 2019.

Enquanto isso, a Ásia Oriental, puxada pela China, passou a responder por 27% das emissões globais em 2019. Em 2000, a região contribuía para 16% das emissões globais e, em 1990, 13%.

A mudança dos maiores emissores é um dos principais nós das negociações climáticas da ONU. Os países desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das emissões históricas, argumentam que países em desenvolvimento como a China —e também Brasil e Índia— precisam aumentar seus compromissos climáticos.

O relatório do IPCC, no entanto, tem como política não mencionar diretamente nenhum país, referindo-se apenas às regiões do globo.

As revelações do IPCC sobre o aumento das emissões recentes, cuja contribuição maior vem de países em desenvolvimento como a China, geraram disputas sobre o texto que atrasaram a plenária final de aprovação do relatório, revisado e comentado por representantes de governos dos 195 países.

Prevista para ser concluída na última sexta-feira (1º), a plenária se estendeu até o domingo (3), com um adiamento do lançamento do material. A discussão entre China e Estados Unidos foi, segundo participantes da plenária, uma das principais dificuldades para a aprovação do texto.

Pequim é criticada por planejar atingir o pico de emissões apenas no final da década, o que é aceito pelo Acordo de Paris para países em desenvolvimento. Para os americanos, os chineses deveriam ter compromissos mais altos, já que lideram as emissões atuais globalmente.

Por outro lado, as taxas de emissão per capita são mais altas na região da América do Norte, com emissão de 19 gigatoneladas de carbono anuais por pessoa, enquanto a Ásia oriental emite pouco mais de 11 gigatoneladas e a América Latina, 9,2 gigatoneladas per capita.

O relatório também mostra que, embora as emissões globais tenham subido na última década, pelo menos 18 países estão sustentando uma redução das emissões de gases-estufa há mais de dez anos.

"As reduções foram associadas à descarbonização da oferta de energia, ganhos de eficiência energética e redução da demanda de energia, que resultaram tanto de políticas quanto de mudanças na estrutura econômica", aponta o painel do clima.

"Alguns países alcançaram vários anos de taxas consecutivas de redução de cerca de 4% ao ano, comparáveis às reduções globais em cenários que limitam o aquecimento a 2°C ou menos. Essas reduções compensaram apenas parcialmente o crescimento das emissões globais", afirma o relatório.

Para limitar o aquecimento em até 1,5°C —limite que previne o aumento catastrófico de eventos climáticos extremos— o mundo deveria atingir o pico de emissões antes de 2025.

"Sem fortalecer políticas para além das implementadas até o final de 2020, as emissões devem levar a um aquecimento global médio de 3,2°C até o fim do século", diz também o relatório, com projeções feitas a partir de modelos climáticos.

COMO REDUZIR EMISSÕES

Para atingir o pico de emissões rapidamente e cortá-las pela metade até 2030, o que garantiria um cenário climático mais seguro, o estudo aponta oportunidades em todos os setores da economia, com destaque para o setor energético, que concentra a maior parte das emissões globais.

"Entre 2010 e 2019, houve reduções sustentadas de 85% dos custos unitários da energia solar; 55% nos custos de eólica e 85% nas baterias de lítio", afirma o documento. Com isso, a implantação de energia solar aumentou 10 vezes no mundo, enquanto a adoção de veículos elétricos foi multiplicada por 100.

"A mistura de instrumentos de política que reduziram custos e estimularam a adoção incluem pesquisa e desenvolvimento públicos, financiamento para projetos de demonstração e piloto, e instrumentos de atração de demanda", avalia o estudo.

Além de mostrar oportunidades de redução de emissões em todos os setores da economia, o estudo também trouxe um novo capítulo sobre as demandas de serviços que podem levar à queda das emissões.

"Estratégias que consideram o lado da demanda por serviços em todos os setores podem reduzir emissões de 40% a 70% até 2050, em comparação com o cenário dado por políticas anunciadas pelos governos nacionais até 2020", diz o relatório.

"Com suporte de políticas públicas, opções socioculturais e mudanças de comportamento [como em transporte e alimentação] nos setores que chegam ao consumidor final podem reduzir emissões em 5% rapidamente, com maior potencial nos países em desenvolvimento."

O estudo fez análises transversais, com integração de dados usados por diversos capítulos —e também recomenda que os governos adotem estratégias transversais nas políticas climáticas.

"Para haver uma redução de emissões no setor da construção civil, por exemplo, caso reduza o uso de cimento e use biomateriais, é preciso avaliar a compra de madeira, que é do setor de florestas, para comprar um material com menos emissão", exemplifica Mercedes Bustamante, ecologista e professora da UnB (Universidade de Brasília).

"Está cada vez mais difícil implementar, no curto prazo, uma redução [de emissões] tão significativa, se a gente não começar a olhar essas pontas que se entrelaçam", afirma Bustamante, que é a autora principal do capítulo sobre florestas, agricultura e uso da terra do relatório do IPCC.

Ela destaque que agricultura, floresta e mudança do uso da terra contribuem para 22% das emissões globais. "O setor pode remover carbono da atmosfera em grande escala e ainda beneficiar a biodiversidade e as seguranças alimentar e hídrica", destaca.

URGÊNCIA

Apesar de haver oportunidades para aumentar os esforços de redução das emissões, as metas climáticas nacionais do Acordo de Paris ainda não refletem um cenário climático mais seguro.

Com base nos anúncios feitos pelos países até 11 de outubro, o painel do clima aponta que, ainda assim, o mundo provavelmente vai ultrapassar o limite de 1,5°C de aquecimento global nas próximas décadas.

Ou seja, as metas nacionais anunciadas até o último 11 de outubro (a data-limite de avaliação do relatório deixa alguns anúncios de fora da conta) ainda colocam o planeta fora dos trilhos de contenção da crise climática.

A avaliação sobre as políticas de fato implementadas pelos países nos por ainda mais distantes do cenário climático mais seguro. Para manter um teto de aquecimento inferior a 2°C até o fim do século —limite estabelecido no Acordo de Paris— os esforços para reduzir as emissões de gases-estufa após 2030 precisam ser acelerados.

O novo estudo é a terceira e última parte do sexto ciclo de avaliação do painel do clima, que publicou em agosto um relatório que revisa e atualiza a ciência física do clima e, em fevereiro, os impactos climáticos sobre os sistemas humanos e naturais.

No próximo setembro, o painel deve reunir os três relatórios em uma síntese para guiar políticas nacionais e também embasar as negociações internacionais do clima.