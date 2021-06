Mulheres vêem os parceiros de maneira diferente quando têm orgasmos

Como já havia sido confirmado por meio de estudos antes, além de aumentar o prazer sexual das mulheres, os orgasmos femininos também trazem maior satisfação ao casal. Mas, existem outros benefícios incríveis para a vida à dois.

O orgasmo da mulher pode falar muito sobre a personalidade do parceiro. As mulheres que têm orgasmos mais frequentes estão mais propensas a descrever os seus parceiros como pessoas criativas, com um bom senso de humor e confiantes.

Os orgasmos não só ajudam as mulheres a encontrarem um bom par, como também ajudam no relacionamento, unindo os dois e fazendo com que passam a ter mais intimidade. Além disso, os casais que experienciam isso juntos durante um longo período, relatam uma maior satisfação conjugal e sexual.