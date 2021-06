Mulheres que amamentam têm prioridade na xepa de vacina na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lactantes maiores de 18 anos com até dois anos de amamentação têm prioridade na lista de espera para doses remanescentes da vacina contra a Covid-19, segundo documento publicado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

A partir desta sexta-feira (18), o cadastro da xepa foi liberado para pessoas acima de 18 anos e mulheres que amamentam são grupo prioritário.

A instrução publicada no site da prefeitura segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, diz a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Em segundo lugar, após as lactantes, a ordem de prioridade inclui acadêmicos e estudantes de saúde em estágio, independente do período de formação. Por último, são chamados aqueles com mais de 18 anos.

As doses remanescentes são aquelas que sobram em frascos que foram abertos, mas não foram aplicadas no público-alvo da campanha em horário próximo ao fechamento dos postos de saúde. O objetivo da lista de espera da xepa é evitar desperdício de imunizantes.

Depois de abertos os frascos, as doses vencem depois de seis (no caso da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer) e oito horas (a Coronavac, da Sinovac/Butantan).

Nesta sexta-feira, primeiro dia de cadastro aberto para o grupo, filas se formaram em frente às unidades de saúde da capital paulista. Jovens, principalmente, relataram ter esperado até três horas para conseguir preencher o cadastro.

Para se inscrever na espera, é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa e informar seus dados pessoais e um telefone para contato. Também é necessário apresentar comprovante de endereço e documento de identificação (RG ou CNH).

Para quem vai colocar o endereço do trabalho como referência, é preciso apresentar algum vínculo empregatício, como crachá ou registro profissional.

No fim do dia, quando sobram doses, o posto entra em contato em caso de sobra de vacina, e o candidato precisa ir imediatamente até a unidade.

Segundo a secretaria, nenhuma unidade de saúde tem autorização para desprezar doses remanescentes. Diariamente são aplicadas entre 1.800 e 2.000 doses excedentes de vacinas contra a Covid-19 nas unidades de saúde.

No caso dos megapostos de drive thru e de pedestres, quando há sobras de vacina elas são enviadas para a UBS mais próxima.