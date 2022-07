Mulheres protestam e cobram punição a anestesista preso por estupro no RJ

Na terça, a Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante em preventiva, com prazo de 90 dias prorrogáveis, e decidiu que ele seria levado para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, que abriga detentos com nível superior.

A polícia apura se o suspeito cometeu ao menos outros cinco estupros de grávidas --sendo dois no mesmo dia do abuso que foi filmado por enfermeiros.

No final da passeata, faixas e mensagens de apoio à vítima foram deixadas na entrada do hospital.

A deputada estadual Mônica Francisco (PSOL) disse que as mulheres vivem violências sistemáticas e que o caso da paciente do hospital de São João de Meriti não é isolado.

A deputada estadual e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), Dani Monteiro (PSOL), disse que a atitude do médico deve ser punida e alertou para outras situações de violência contra a mulher.

A praça foi decorada com diversos cartazes com dizeres contra a violência de gênero, como "Meu corpo não é depósito de esperma", "Não irão nos calar", "Excesso de anestesia é violência obstetrícia" e "Estuprar é matar em vida".

