Mulher vai checar barulho temendo ladrão e acha píton em cozinha

A dona do imóvel aproveitou para gravar os detalhes da situação, que mais tarde foram compartilhados nas redes sociais. No vídeo, a mulher mostra a chegada de um representante da organização. Ao entrar na residência, ele é guiado até a despensa, onde encontra objetos quebrados no chão e, ao olhar para cima, encontra a cobra escondida entre alguns ítens de cozinha na prateleira superior.

De acordo com informações divulgadas pela Sunshine Coast Snake Catchers, organização especializada na captura de serpentes na região de Queensland, nordeste do país, o sustador episódio aconteceu na última terça-feira (15).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma dona de casa tomou um grande susto quando ouviu o som de algo quebrando em sua cozinha e imediatamente suspeitou da invasão de um ladrão na residência, em Glenview, na Austrália. Quando foi verificar, no entanto, se deparou com uma enorme cobra píton dentro de sua despensa.

