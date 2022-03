Mulher usa livro do Pinóquio para traficar cocaína para França, diz PF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, neste domingo (13), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma mulher que transportava 7 kg de cocaína. A droga estava escondida em livros infantis, dentre eles do personagem Pinóquio, e no fundo falso de uma bagagem despachada, e foi encontrada após uma fiscalização de rotina.

De acordo com a PF, a passageira, natural de Tambaú, que fica na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo, pretendia embarcar para Nice, na França. O voo faria uma escala em Lisboa, Portugal, antes do destino final.

Presa pelos policiais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão, a mulher vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, que tem pena prevista de até 15 anos de prisão. Ela foi levada para a Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá, região central da cidade.