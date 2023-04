Mulher tem perna amputada em desabamento em hospital em Itapevi (SP)

"Após o resultado, a Prefeitura vai analisar se a unidade de saúde será reativada ou não. No momento, todos os atendimentos serão realizados no Pronto-Socorro Central", afirmou na nota.

Após ser retirada do prédio, a mulher foi levada em estado grave de ambulância até o helicóptero Águia, da Polícia Militar, que estava esperando num campo de futebol perto do local. Em seguida, foi transferida para o Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem melhor estrutura para o atendimento.

