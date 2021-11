Mulher tem 60% do corpo queimado após acender cigarro e cochilar em SP

Policiais militares que haviam sido acionados chegaram à rua Ramiro Pinto Bonfim, no bairro Antártica, e encontraram o fogo controlado pelo Corpo de Bombeiros. A mulher já havia sido socorrida até o Hospital Irmã Dulce. Na unidade médica, foi constatado que ela teve 60% do corpo atingido pelas queimaduras.

Ela, no entanto, teria cochilado ao fumar e o cigarro caiu no chão. A hipótese é que havia álcool no piso, o que causou o incêndio.

O marido da vítima, de 23 anos, que estava no local no momento em que o fogo começou, contou à polícia que eles são acostumados a utilizar álcool para cozinhar. Por volta das 4h de sexta-feira (12), a mulher teria acordado e decidido acender um cigarro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher, de 35 anos, precisou receber atendimento médico após sofrer queimaduras durante um incêndio na casa em que ela vive com um companheiro, em Praia Grande (72 km de SP), no litoral paulista.

