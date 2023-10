Mulher relata sobre doença após 'pelo inflamado na axila': "carne podre caía do meu corpo"

Vienna German, de 25 anos, passou momentos difíceis uma doença crônica chamada pioderma gangrenoso, que lhe causou grandes feridas pelo corpo e dor excruciante.

Segundo O Globo, a mulher foi ao médico em 2021, por conta de um pelo inflamado na axila, mas tomou um medicamento e retornou para a casa.

Dois dias depois, Vienna retornou a unidade de saúde, e ficou internada para a remoção do pelo. Em menos de 30 dias, cerca de 20 úlceras abertas cobriam todo o seu corpo e temia que fosse morrer por conta da dor.

A situação foi piorando e ela precisava de ajuda do namorado até para se vestir, e por isso terminou o relacionamento: "Na época eu disse: ‘Você não pode me ver morrer, por favor, me deixe’. Naquele momento, carne aberta e podre caia do meu corpo há meses. É tão triste pensar nisso agora porque ele é o amor da minha vida, mas eu não queria que ele me visse morrer", relata ao The Sun.

Vienna passou por um longo tratamento, reatou com o namorado e está em processo de remissão da doença, no entanto, consulta diariamente dermatologistas.