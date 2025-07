Mulher que morreu em queda de rapel era montanhista experiente e servidora pública

A remoção do corpo foi feita com apoio da equipe funerária que aguardava em um ponto da trilha. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas, e a Polícia Civil será a responsável por investigar as causas do acidente.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A mulher de 36 anos que morreu neste sábado (5) após sofrer uma queda durante prática de rapel na Pedra do Elefante, no município de Andradas, sudoeste de Minas Gerais (a 497 km de Belo Horizonte), era servidora da Secretaria de Meio Ambiente de Cordeirópolis (SP) há mais de dez anos, além de montanhista experiente.

