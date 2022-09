Mulher que fez ataques racistas e homofóbicos em padaria de SP vai a tratamento psiquiátrico

"Tratando-se de ré semi-imputável e considerando os demais apontamentos feitos até o presente momento, entendo ser necessária a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos do artigo 98 do Código Penal", diz a magistrada.

Ainda de acordo com a sentença, Lidiane disse em interrogatório que não se recordava do ocorrido. Disse, porém, que assistiu aos vídeos cerca de uma semana depois. "Sentiu vergonha e não se reconheceu nas imagens. Sente-se triste pelo ocorrido até os dias atuais e está muito arrependida", disse ela, conforme reprodução feita pela Justiça.

Os vídeos mostram, por exemplo, que a mulher começou a jogar papéis no chão e xingar uma funcionária porque não estaria satisfeita com a forma que um sanduíche foi feito. "Sabe para que você presta? Para pegar meus restos", disse para a funcionária.

"Tal transtorno, na opinião do depoente, é grave, porque afeta de forma severa as relações interpessoais e profissionais. É comum que pessoas portadoras de tal transtorno reajam de forma desproporcional a um determinado estímulo externo", disse, à Justiça, o médico Gustavo Bonini Castellana, conforme sentença.

