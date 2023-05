Mulher que escavou túmulo do serial killer Lázaro diz que sonhava com ele

O caso mobilizou quase 300 agentes das forças de segurança. Participaram das buscas equipes das polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO)

Segundo investigadores do caso, a adolescente estava delirando e disse estar sonhando frequentemente com Lázaro. Nos sonhos, ele ainda estava vivo e pedia para tirá-lo de lá.

Os suspeitos escavaram o local no cemitério de Cocalzinho, de Goiás, no dia 15 de março. Foram identificados pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). A informação foi dada em primeiro lugar pelo site Metrópoles e confirmada pelo UOL.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou o casal que escavou túmulo do serial killer Lázaro Barbosa. A suspeita alegou ter sonhos frequentes com Lázaro, o que a levou a cometer o crime. O túmulo foi revirado em março.

