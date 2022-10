Mulher que denunciou Thiago Brennand relata alívio após prisão; 'há muitos Thiagos por aí', diz

O empresário viajou para Dubai no último dia 4 de setembro, horas antes de a denúncia ser formalizada e de os promotores pedirem a apreensão do passaporte dele. Na época, a Justiça determinou que Brennand retornasse num período de dez dias ao Brasil, o que não foi cumprido.

A antiga defesa de Brennand no caso da agressão afirmou que ele compareceu espontaneamente para prestar esclarecimentos às autoridades e disse que os vídeos mostram que as agressões verbais foram iniciadas por Alliny Gomes.

