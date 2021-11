Mulher morre e três ficam feridos em ataque com faca dentro de ônibus em MG

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos esfaqueou passageiros dentro de um ônibus no início da tarde desta sexta-feira (12) no km 525 da BR-040, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h23 para atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros. Segundo a concessionária Via 040, uma pessoa morreu no local.

A vítima era uma mulher e tinha 42 anos. Outros três passageiros foram encaminhados para o Hospital Municipal de Contagem em estado grave. Ainda não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde deles.

Conforme informou a Polícia Militar ao UOL, o autor do crime ainda tentou fugir do local após roubar uma moto. No entanto, ele acabou preso. Segundo consta o boletim de ocorrência, havia muito sangue no automóvel.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Ele deverá responder por homicídio consumado e tentativa de roubo. A investigação tentará determinar se a ação foi fruto de um surto psicótico, ainda não comprovado.

A moto que seria utilizada na fuga foi recuperada.