Mulher morre após comer pizza em São José dos Campos (SP); polícia investiga





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 51 anos após ela apresentar sintomas de intoxicação alimentar depois de comer uma pizza. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (17) no Jardim Morumbi, em São José dos Campos (SP).

Assim como a mulher, um sobrinho dela, que também consumiu o alimento, precisou ser internado no Hospital de Clínicas Sul, de responsabilidade do município. O seu quadro de saúde não foi divulgado.

A reportagem procurou a Prefeitura de São José dos Campos, mas não houve resposta até a publicação do texto.

A polícia tomou conhecimento do caso através da Guarda Civil Municipal, que foi acionada pelos responsáveis pela unidade de saúde, que suspeitaram da entrada de dois pacientes com o quadro de intoxicação alimentar após comerem a mesma comida.

O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Foi solicitado exame pericial ao Instituto Médico Legal.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, as investigações estão andamento na tentativa de esclarecer os fatos.