Mulher morre após batida frontal com outro veículo em estrada de MG

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu na tarde deste sábado (18) após uma colisão frontal com outro veículo na MG-260, em Cláudio (MG). A vítima de 33 anos estava em um Fiat Uno vermelho quando seu carro foi atingido por uma caminhonete Fiat Strada. O condutor responsável pela batida é um homem de 38 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele ficou ferido e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade. Um vídeo, feito por ocupantes de um outro veículo, mostra o momento exato da batida. Mas, muito antes disso, a gravação mostra que o condutor dirigia de maneira perigosa. Em alguns momentos, o motorista aparece andando muito lentamente, e em zigue-zague. Mais a frente ele invade a pista contrária e bate de frente com o Uno. As pessoas que faziam a filmagem param e descem imediatamente para prestar socorro. A mulher teve politraumatismo e morreu no local. A morte foi constatada por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e, após os trabalhos dos policiais, os bombeiros desencarceraram a vítima e liberaram o corpo para o serviço funerário. Os militares também precisaram jogar serragem na pista para conter o vazamento de óleo dos veículos e evitar outros acidentes. Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para organização do tráfego e liberação da via em segurança.

