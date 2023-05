Mulher internada após cheirar pimenta recebe visita das filhas após 80 dias

"Estou muito feliz com isso, é pouca coisa ainda, mas, para quem não estava nem mexendo a pestana do olho, já é um turbilhão de emoções".

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho. Ela teve uma crise de asma grave, o que fez com que não conseguisse respirar normalmente.

Thais estava almoçando com namorado em Anápolis (GO), no dia 17 de fevereiro, e ao cheirar um pote de pimenta durante um almoço teve reações e foi levada ao hospital às pressas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.