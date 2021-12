Mulher flagra traição do marido com amiga por câmera que ele mesmo instalou

A americana Kaylie Kristina flagrou o marido traindo ela com uma amiga, através de uma câmera instalada perto do interfone. Ela então registrou o momento em um vídeo publicado no TikTok. O caso aconteceu há 2 meses, mas só viralizou agora. Na legenda ela escreveu: “Quando seu marido está doente demais para a viagem em família que você planejou”. Mulher flagra marido se agarrando com amiga talarica por câmera que ele mesmo instalou pic.twitter.com/oqGhtFPZWA — Babilônia (@hamudaniel19) December 22, 2021 Nas imagens o marido aparece na porta de casa no meia da noite, quando a mulher chega e os dois começam a se beijar e trocar carícias. “Ele achou que a câmera estava desligada”, disse Kayle nos comentários fixados. Ela também explicou que foi ele mesmo quem instalou a câmera lá, e que a mulher fingiu ser sua amiga, e que “ela é tão destruidora de lares quanto ele”. Kaylie tem dois filhos com o marido, e em atualização do caso, ela contou que ele pediu desculpas, mas que não foi suficiente para reatar a relação.

