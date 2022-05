Mulher entrega receita médica para bandido em farmácia sem saber de assalto

Então, a câmera do local mostrou o momento em que uma senhora entra na farmácia e entrega para o criminoso a sua receita médica, com o intuito e aguardar pela medicação solicitada pelo seu médico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bandido entrou numa farmácia no bairro de Amaralina, em Salvador (BA), e anunciou um assalto. Dessa forma, fez com que duas funcionárias entrassem em um quartinho na parte interna do estabelecimento para que ele pudesse pegar todo o dinheiro que pudesse dos caixas.

