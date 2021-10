Mulher em cárcere privado é resgatada após pedir ajuda com bilhete de loteria

O caso ocorreu no sábado (23) em Anápolis, no estado de Goiás. Um dos vizinhos acionou a Polícia Militar e o suspeito foi preso em flagrante. Segundo informações repassadas à reportagem pelo 28° BPM, a vítima aproveitou um momento em que foi levar o lixo até a frente da casa para deixar o bilhete.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher mantida em cárcere privado foi resgatada após pedir ajuda a vizinhos usando um bilhete de loteria. No papel, a vítima escreveu: "Me ajude, preciso sair dessa casa, estou sendo ameaçada de morte pelo meu companheiro, me ajuda".

