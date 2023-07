Mulher é resgatada de cárcere após ser esfaqueada por marido em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher vítima de violência doméstica foi resgatada de um cárcere privado pela polícia em Aparecida de Goiânia (GO), região metropolitana de Goiânia, no sábado (29).

Os policiais encontraram a mulher trancada dentro de casa. A vítima disse que o marido, autor das agressões, a teria deixado sem celular para impedir um pedido de socorro.

A vítima conseguiu pedir ajuda à mãe por um computador que ficou no local, afirmou o tenente Diogo Daher, do 45º Batalhão da PM.

Ela também estava com marcas de facadas nas mãos e disse aos policiais ter sido enforcada. Um vídeo com o momento do resgate mostra diversos itens revirados no interior da casa, além de um edredom com sangue.

O agressor foi preso em flagrante no local onde trabalhava. A polícia teve a ajuda do patrão do homem para localizar o agressor.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.