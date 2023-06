Mulher é resgatada após 3 anos em cárcere privado em MG; suspeito foi preso

Em nota, a Polícia Civil disse que ratificou a prisão em flagrante do homem, e que o suspeito ficou "à disposição da justiça para as medidas legais cabíveis". O caso está sendo investigado.

A vítima contou que até ano passado conseguia manter contato com familiares na Bahia pelo celular, e que sempre relatava o desejo de ir embora da cidade. No entanto, o homem teria descoberto a conversa e retirado o acesso dela ao telefone.

O homem passou a ser agressivo e ameaçador, e ela era proibida de sair de casa, trabalhar e ter contato com parentes ou amigos. Ainda segundo relato da mulher, o homem se apropriava indevidamente do benefício Bolsa Família recebido por ela, e não repassava nenhum valor.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 31 anos foi resgatada após passar três anos vivendo em cárcere privado no interior de Minas Gerais. O companheiro dela, suspeito do crime, foi preso em flagrante.

