Mulher é presa suspeita de espancar até a morte a filha de 11 anos no litoral paulista

O delegado acrescentou que, com base no que já foi apurado, a vítima era agredida "constantemente" pela mãe.

A polícia foi acionada para ir até a casa por volta das 20h20, no bairro Morro do Engenho, quando encontrou a criança desacordada dentro do imóvel. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dos bombeiros tentaram reanimar a garota, mas a menina morreu ainda no local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos foi presa nesta quarta-feira (25) sob a suspeita de matar a própria filha, de 11 anos, na noite do dia anterior, após supostamente espancar a criança no Guarujá (86 km de SP). A defesa dela não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

