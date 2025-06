Mulher é presa sob suspeita de matar cabo da PM com tiro na cabeça no Amazonas

A Polícia Militar lamentou a morte do cabo, que era lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, e afirmou que está dando apoio à família.

O nome da mulher não foi divulgado. De acordo com a PM, o crime aconteceu na casa da mãe do policial.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada de sexta-feira (27) em Parintins (AM) suspeita de matar seu companheiro, o cabo da Polícia Militar do Amazonas Silvio Cavalcante, com um tiro na cabeça.

