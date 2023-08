Mulher é presa por suspeita de matar e esquartejar filha de 8 anos

Segundo o site G1, a mulher teria confessado o crime durante depoimento, e explicado que matou a criança a facadas enquanto estava sob efeito de drogas. Ela havia acabado de se mudar para a zona sul da capital, e a família do namorado dela teria suspeitado do peso da geladeira durante a mudança.

A mulher passa por audiência de custódia, que é o procedimento diante de um juiz para determinar se as circunstâncias da prisão cumpriram a lei e se o suspeito permanece preso ou não. Até as 11h30, a audiência ainda não havia ocorrido.

O caso foi registrado como homicídio triplamente qualificado --por se tratar de criança, familiar do criminoso e por motivo fútil ou torpe-- e ocultação de cadáver. O delegado do caso pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em que não há prazo para liberação do suspeito.

Partes do corpo da menina foram encontradas em uma geladeira e uma caixa térmica, em um imóvel na avenida M'Boi Guaçu, no Jardim Ângela, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O crime teria ocorrido em um outro local, na zona leste.

