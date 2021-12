Mulher é presa no Pará suspeita de matar grávida para raptar bebê

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa suspeita de matar uma jovem grávida de 22 anos, em situação de rua, na cidade de Marituba, região metropolitana de Belém, no Pará. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência do bairro Decouville. A polícia trabalha com a hipótese de que a suspeita, presa em flagrante, estava tentando raptar a criança. Em depoimento, moradores afirmaram ter visto a suspeita saindo da casa com uma criança recém-nascida nos braços e ela teria pedido ajuda a um vizinho para ir até uma unidade de saúde. Segundo a Polícia Civil, após passar pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento do bairro e ser encaminhada a um hospital, os profissionais de saúde passaram a desconfiar do comportamento de mulher, que não se deixou examinar e exigia atendimento somente para o bebê. O caso é investigado pela DH (Divisão de Homicídios) e um inquérito policial aberto apura se há o envolvimento de outras pessoas no crime. Por meio de nota enviada ao UOL, a prefeitura de Marituba informou que o Conselho Tutelar está acompanhando o bebê, do sexo feminino, junto ao Hospital Divina Providência. O quadro de saúde da criança é estável. "O Conselho Tutelar continua realizando o levantamento dos vínculos familiares com a finalidade de garantir a proteção dos direitos da criança como previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", complementa. Encaminhada para o sistema prisional, a suspeita segue à disposição da Justiça. Ela não teve a identidade revelada e a polícia não informa se ela já teve defesa constituída. Caso haja manifestação por parte de representante legal da suspeita, este espaço será atualizado.

