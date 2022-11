Mulher é presa com mais de R$ 500 mil em dinheiro escondido no corpo em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa com notas de dólar presas ao corpo durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-290, em Santa Catarina. O amontoado de dólares escondido por baixo da roupa da suspeita totalizava US$ 100 mil, cerca de R$ 530 mil na cotação atual.

