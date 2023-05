Mulher é presa após confessar ter envenenado e esquartejado marido em MS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 61 anos foi presa após confessar ter matado o marido com veneno de rato e, depois, esquartejá-lo. O caso aconteceu em Selvíria, cidade de 6.000 habitantes em Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime veio à tona na última quinta-feira (25), após parte do corpo do marido, que tinha 64 anos, ter sido encontrada dentro de uma mala às margens da rodovia BR-158. A corporação preferiu não divulgar o nome da suspeita e identificou a vítima apenas como Antônio. Não foi informado se a mulher já tem advogado.

Segundo as investigações, o homem estava desaparecido desde o dia 20 deste mês. À polícia os vizinhos do casal relataram que os dois tiveram diversas brigas recentes.

Após ter encontrado o tronco do marido na rodovia, os agentes da Polícia Civil fizeram apurações e chegaram até a mulher. Inicialmente, ela negou ter envolvimento, mas, após algumas contradições em depoimento, confessou o assassinato, segundo a polícia.

A mulher contou que deu veneno de rato ao marido e, sem saber o que fazer com o corpo, decidiu esquartejá-lo. Ainda de acordo com os policiais, ela disse que guardou a cabeça, as pernas e os braços do cadáver dentro do congelador, o mesmo que usava para armazenar os lanches que produzia para vender.

Um dia após ter se livrado do tronco, ela relatou que jogou as demais partes do corpo da vítima, ainda congeladas, na beira da mesma rodovia. Os agentes conseguiram localizar esses restos mortais na madrugada deste sábado.

A mulher foi presa em flagrante, na noite de sexta-feira, após ter confessado o crime. Ela responderá por suspeita de homicídio qualificado.