Mulher é morta a facadas e tem casa incendiada na zona norte de SP

"Não conseguimos localizar [o marido]. Com a chegada da Polícia Militar ele não estava mais no local. Estão sendo feitas diligências para tentar localizá-lo", disse o PM.

A mulher tinha três filhas. Um delas, de sete anos, estava na casa no momento do crime e foi socorrida por vizinhos.

Um quarto e um banheiro foram atingidos pelas chamas e pela fumaça. No banheiro os bombeiros encontraram a vítima já sem vida, com pelo menos sete marcas de perfurações com faca.

