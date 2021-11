Mulher é indiciada por vazar 'nudes' do ex-namorado

O crime está previsto no artigo 218-C, §1º, do Código Penal Brasileiro.

A ex-namorada, então, usou um telefone celular cadastrado em nome de uma terceira pessoa e passou a enviar fotos íntimas do homem para a mulher com quem ele estava se relacionando.

A vítima, um homem de 32 anos, manteve uma relação afetiva com a suspeita em 2020 e, durante esse período, ele enviou para ela fotos suas íntimas. Logo após encerrar o relacionamento com a suspeita, a vítima passou a se envolver com outra mulher.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.