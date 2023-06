Mulher é acusada de capacitismo e racismo ao negar passagem a cadeirante

"Fui muito pacífico e quem me conhece de perto [sabe] que não reajo logo e parto para cima. Sou muito na minha e práticas como esta eu tratarei em um fórum diferenciado. Racistas terão seu verdadeiro casebre daqui para frente. Tenho dito." disse Angelino Cassova em relato no Instagram

No Instagram, ele disse que a situação foi "muito difícil" e espera que o episódio não se repita com mais nenhuma geração. Ele reforçou que cadeirantes têm direito como qualquer outra pessoa.

O vídeo mostra Angelino pedindo passagem a uma mulher branca no ônibus, porque precisa descer nos próximos pontos. A mulher se nega a dar passagem. Outros passageiros criticam a ação da mulher e ela chega a dizer que "não está na floresta"e "não tem culpa".O caso ocorreu na última terça-feira (6) em Curitiba, no Paraná.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estudante de direito angolano Angelino Cassova acusa uma mulher de capacitismo e racismo por negar dar passagem para ele, que é cadeirante, para passar no corredor de um ônibus. A cena foi gravada por passageiros e está viralizando no TikTok.

