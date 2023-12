Mulher é achada morta com facadas após marido confessar crime a familiar

A família da mulher disse que teria ocorrido uma discussão dentro da residência. Então, o homem teria agredido a esposa a facadas com golpes no pescoço e no abdômen. O casal não tinha histórico de brigas, ainda segundo os familiares da vítima.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi achada morta após ter sido esfaqueada na noite desta segunda-feira (18) na rua Guateque, no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

