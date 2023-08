Mulher dopa marido e o mata com arma comprada por ele para ameaçá-la no PR

As investigações apontam que o crime foi motivado em razão de ameaças e agressões que a suspeita estaria sofrendo do marido. Ela confessou o crime, segundo a Polícia Civil.

Ao chegar do trabalho nesta terça-feira (15), a suspeita teria colocado remédio na bebida da vítima, de 46 anos, para dopá-lo. Ao ficar sonolento, a mulher aproveitou para pegar a arma e atirar contra o rosto do homem. A vítima morreu no local.

