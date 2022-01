Mulher desaparecida no RS é encontrada morta em porta-malas em SC

FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Lourdes Clenir Oliveira Melo, 48, foi encontrado dentro de um porta-malas de um carro na noite de quarta-feira (12) em Içara, sul de Santa Catarina. Moradora de Estância Velha, na região metropolitana de Porto Alegre, ela era considerada desaparecida desde a última segunda (10) pela Polícia Civil gaúcha. Um ex-namorado é o principal suspeito pelo feminicídio e está foragido. Conforme a Polícia Civil, o casal estava separado desde o dia 20 de dezembro. O suspeito não concordava com o fim do relacionamento e teria passado a ameaçá-la. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto no mesmo dia, e uma medida protetiva foi concedida para a vítima. "Vizinhos o viram dias antes nas imediações da casa dela e no domingo à noite ouviram gritos no mesmo lugar. Já na segunda, perceberam uma movimentação diferente, objetos quebrados no pátio, porta entreaberta", relatou o delegado Rafael Sauthier, responsável pela investigação, à reportagem. Um comerciante avisou parentes da vítima, que registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, por volta das 17h de segunda. Na casa, onde ela morava sozinha depois do fim do relacionamento, foram encontradas ainda marcas de sangue na área interna e externa. Conforme a Polícia Militar catarinense, Lourdes foi encontrada enrolada por um cobertor no porta-malas de um Corsa de cor preta, em uma rua às margens da BR-101, no bairro Barracão. O veículo estava estacionado em frente a uma residência abandonada, gerando a desconfiança dos vizinhos, que acionaram a PM. No local, houve tentativa de contato com o proprietário do veículo, sem sucesso —sendo confirmado depois que pertencia a Lourdes. Na sequência, os militares iniciaram uma varredura e constataram que somente o porta-malas estava destrancado e localizaram o corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Criciúma, cidade vizinha. A Polícia Civil não revelou a identidade do suspeito, que ainda não foi preso. Ele ainda não se apresentou à polícia e segue sendo procurado. O espaço segue aberto caso ele ou seu representante legal desejam se manifestar. Lourdes deixa três filhos de outra relação, que residem em Joinville, norte de Santa Catarina. Ela era diarista em uma escola de educação básica e nas horas de folga trabalhava como cabeleireira. O sonho dela era se tornar proprietária de um salão de beleza. Nas redes sociais, familiares clamam por justiça. "Infelizmente, minha mãe foi encontrada sem vida, por um covarde que infelizmente não pode ser chamado de ser humano, muito menos homem, mas agora queremos justiça", escreveu uma das filhas.

