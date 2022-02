Mulher de 87 anos recebe alta em SP após realizar procedimento cardíaco inédito no mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 87 anos recebeu alta nesta quarta-feira (16) após realizar um procedimento cardíaco inédito no mundo. A operação foi realizada no dia 18 de janeiro no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, em São Paulo.

A paciente Silvana Adele Brusco tinha uma doença valvar e dextrocardia –quando o coração está ao lado direito do corpo-- e realizou uma cirurgia de cinco horas para reparar as válvulas do órgão. Após ficar quase um mês em recuperação no hospital, ela seguirá o tratamento em casa.

A novidade é que, pela primeira vez, foi realizado em um único procedimento a implantação de uma prótese cardíaca (TricValve) e de um dispositivo minimamente invasivo (MitraClip) que reparam a válvula mitral sem a necessidade de uma cirurgia convencional de abertura de tórax.

"A técnica que utilizamos foi realizada de forma inédita no mundo pois abordamos duas válvulas numa paciente dextrocárdica com apenas um pequeno furo na região da virilha", diz o cardiologista Vinicius Esteves, que realizou a operação.

Instalados, os dispositivos auxiliam o coração a bombear o sangue de maneira mais eficiente, minimizando sintomas como fadiga, falta de ar e inchaço nas pernas.

O procedimento, continua o médico, foi planejado de forma a trazer mais qualidade de vida à paciente, uma vez que o tratamento com medicamentos que ela recebia já não estava fazendo efeito.