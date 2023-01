Mulher de 21 anos morre após cair de prédio no DF; polícia investiga

O comunicado também não deu mais informações sobre a identidade ou atual situação do homem encontrado no apartamento em que Ísis estava. Segundo a PM, ele foi preso em flagrante por Favorecimento Pessoal e Fraude Processual.

A queda aconteceu por volta de 12h na segunda-feira (2). Seguranças do prédio averiguaram pelas câmeras de segurança que pelo menos mais duas pessoas estavam no apartamento no momento da queda e deixaram o local logo após o episódio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos morreu após cair do 5º andar de um prédio em Águas Claras (DF). Testemunhas afirmaram que Ísis Tabosa Araújo estaria tentando atravessar de um apartamento para outro usando as varandas, quando teria escorregado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.