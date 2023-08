Mulher cospe em motorista de app após briga sobre troco em Goiânia

O UOL tenta contato com Giovana e com o motorista.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher xingou e cuspiu no rosto de um motorista de aplicativo após uma discussão sobre troco em Goiânia. O vídeo do caso foi divulgado pelo trabalhador e viralizar.

