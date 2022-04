Mulher cai com carro em represa e é salva graças à localização de celular

Um trecho da ligação divulgado pela TV Bandeirantes na noite de hoje mostra o momento em que o policial pede que a mulher envie a localização para ele. "Eu mandei [mensagem] no celular para a senhora mandar a localização para mim. Mande a localização para mim, pelo celular. Eu mandei aí, ó, Polícia Militar", diz o PM. "Meu Deus do céu, ele está afundando", responde a mulher, pedindo que os policiais se apressassem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a ocorrência para socorrer a mulher foi registrada às 12h16. O carro dela seguia no sentido litoral da pista e estava pouco antes de um pedágio quando avançou metros por um canteiro e caiu na represa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que dirigia um carro, na tarde de hoje, pela Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (SP), caiu com o veículo dentro da Represa Billings e foi resgatada por policiais e bombeiros, após compartilhar a localização do seu aparelho celular.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.