Mulher acusada de atirar no namorado se entrega à polícia

As imagens mostram que vítima deixa o apartamento e aciona o botão do elevador. Como a porta da residência estava aberta, ele retorna e a fecha. De costas, o homem não percebe quando a mulher abre a porta e, com uma pistola em mãos, efetua um disparo a curta distância.

Câmera de monitoramento instalada no saguão do prédio, localizado na rua Simone Martini, registrou a ação.

