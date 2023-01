Múcio diz que general do Exército saiu por 'fratura na confiança'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, José Múcio, falou brevemente com jornalistas neste sábado (21) à noite sobre a troca de comando no Exército.

"As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura num nível de confiança e achávamos que precisávamos estancar isso logo de início para superar esse episódio. Queria apresentar o substituto, general Tomás que a partir de hoje é o novo comandante", afirma o minustro da Defesa.

Neste sábado mais cedo, o presidente Lula (PT) exonerou o general Júlio César de Arruda do comando do Exército. O substituto será o atual comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.