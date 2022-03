MP-RJ pede volta das aulas em 13 escolas usadas como abrigo em Petrópolis

"Com as últimas chuvas que atingiram a cidade, com níveis pluviométricos alarmantes, ocorridas em 20 de março, os cidadãos que haviam voltado para suas casas retornaram aos abrigos, ou seja, às escolas, novamente impactando na imperativa volta às aulas", disse a procuradoria.

Conforme balanço do Ministério Público, "13 escolas que deveriam ser ocupados por no máximo 48 horas", por causa das chuvas, acabaram transformando-se "em abrigos provisórios, o que gerou impacto direto na educação de crianças e adolescentes matriculados" nelas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.