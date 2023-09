Motoristas enfrentam lentidão em nove estradas de SP na volta do feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que viajam para a cidade de São Paulo na tarde deste domingo (10) enfrentam congestionamento em nove rodovias. O motivo é a grande quantidade de veículos que retornam à capital após o feriado da Independência.

Na rodovia dos Imigrantes, quem sai da Baixada Santista em direção ao planalto enfrenta um total de 12 quilômetros de congestionamento, em vários trechos entre o km 69 e o km 52. Já na Anchieta, são cerca de dois quilômetros de lentidão na saída do litoral,a partir do km 55.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem cerca de oito quilômetros de lentidão para quem vai no sentido São Paulo. O mesmo ocorre na Cônego Domênico Ragoni: quem sai de Guarujá em direção às vias Imigrantes e Anchieta enfrenta um trecho de 19 quilômetros com lentidão.

Na Fernão Dias, há dois trechos de congestionamento para quem viaja em direção à capital paulista. Entre Bragança Paulista e Atibaia, há 22 quilômetros de lentidão, a partir do km 14. Em Mairiporã, são sete quilômetros de congestionamento. Os dois trechos de engarrafamento ocorrem por causa do excesso de veículos.

A rodovia Presidente Dutra, que conecta a capital paulista ao Rio de Janeiro e ao vale do Paraíba tinha um total de 27 quilômetros de lentidão em vários trechos distintos. Motoristas que passam por Taubaté enfrentam o pior congestionamento, em um trecho de 12 quilômetros de tráfego intenso com pontos de parada a partir do km 97. Em Guaratinguetá, há outros 10 quilômetros de engarrafamento a partir do km 62.

Em São José dos Campos, a Dutra tem congestionamento entre o km 134 e o km 136, no sentido São Paulo, devido a um acidente. Mais à frente, obras na pista causam um total de três quilômetros de lentidão, a partir do km 153.

Já as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto têm trânsito livre, segundo o monitoramento da concessionária Ecopistas, e servem de opção para quem sai do vale do Paraíba em direção à capital.

A rodovia dos Bandeirantes tem um total de 40 quilômetros de trânsito intenso, entre Itupeva e Jundiaí. Os trecho problemáticos estão entre o km 77 e o km 50, e também do km 62 ao 54.

Motoristas que utilizam a rodovia Castello Branco para ir em direção a São Paulo enfrentam um total de 25 quilômetros de lentidão. Na região de Itu, há tráfego intenso do km 73 ao km 55. Entre Araçariguama e Santana do Parnaíba, há congestionamento do km 40 ao km 35, e também do km 31 ao km 29.

A Raposo Tavares tem menos congestionamento, com apenas um ponto de um quilômetro de lentidão em Cotia, no km 35.