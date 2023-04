Motoristas enfrentam congestionamento na volta do litoral no fim do feriado de Páscoa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que voltam do litoral paulista para a capital encontram congestionamento em diversos pontos das rodovias na tarde deste domingo de Páscoa (9). Desde o fim da manhã já há registro de lentidão.

Às 14h30, a rodovia imigrantes já registrava mais de 15 quilômetros de congestionamento.

Durante todo o feriado, a previsão era de que 2,6 milhões de veículos iriam circular pelas estradas paulistas. A estimativa é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as estradas sob concessão, e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Para o retorno, neste domingo, a previsão é de tráfego intenso durante a maior parte do dia.

Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, a lentidão se concentra do km 58 ao km 50 no sentido capital, reflexo de um acidente. Também há congestionamento do km 52 ao km 44 por conta do excesso de veículos.

Na rodovia anchieta, também há lentidão entre o km 52 e km 40.

Desde as 9h deste domingo, já teve início a operação subida do sistema, com oito faixas para acesso à capital e duas para o litoral.

Na rodovia dos Tamoios, principal ligação ao litoral norte paulista, cerca de 124 mil veículos devem trafegar pela via entre quinta (6) e a segunda-feira (10).

A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também usado pelo paulistano para chegar ao litoral norte, é de que até 480 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio no sentido interior.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA NO RETORNO DO FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Domingo: a partir das 9h

RODOVIA DOS TAMOIOS

Domingo: a partir das 9h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Retorno

Sábado: 15h às 21h

Domingo: 9h às 19h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Sentido interior

Domingo: 12h às 20h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Retorno

Domingo: 11h às 20h

RODOANEL - TRECHO SUL

Domingo: 9h às 22h

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Domingo: a partir das 9h

Fonte: Artesp