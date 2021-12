Motoristas enfrentam congestionamento na descida ao litoral de SP nesta terça (28)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas enfrentam congestionamento na tarde desta terça-feira (28) nas principais rodovias que levam ao litoral de São Paulo, destino preferencial dos paulistas que viajam para passar a virada do ano. A rodovia dos Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo ao litoral, registrava congestionamentos ao longo do dia. Por volta das 15h, sentido Baixada Santista, a lentidão ia do km 48 ao km 53; e também no sentido capital, entre os kms 60 e 46, de acordo com a concessionária Ecovias. Até sexta-feira (31), a Ecovias fará durante o dia a Operação Descidas, no sentido litoral, dedicando 7 pistas para que as pessoas consigam se dirigir à praia. A partir de sábado (1º), entrará em vigor a Operação Subida, com 8 pistas voltadas ao retorno à capital paulista. À tarde, os motoristas também encontraram tráfego lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no acesso ao Guarujá, do km 7 ao km 8, e congestionado, do km 264 ao km 260. A Rio-Santos, que dá acesso ao litoral norte de SP, também apresentava lentidão sentido São Sebastião na tarde desta terça, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Segundo o órgão, o tempo de viagem de Bertioga até São Sebastião era superior a 3h durante a tarde. O sentido inverso era feito em 2h30. A rodovia Mogi-Bertioga também apresentava tráfego lento. Segundo o DER, a rodovia Oswaldo Cruz apresentava tráfego intenso com pontos de lentidão sentido Ubatuba, em trajeto que levava pouco mais de 2h. Já a rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que corta cidades da Baixada Santista, tinha tráfego intenso nos dois sentidos. Na rodovia dos Tamoios, que faz a ligação entre o vale do Paraíba e o litoral norte do estado, o trânsito era intenso sentido litoral e lento na direção de São José dos Campos. Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito era normal na maioria dos pontos, tanto sentido São Paulo quanto na direção do Rio. Por volta das 16h, havia lentidão entre os kms 68 e 70 sentido Rio. Nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, o movimento era tranquilo nesta terça. Segundo as concessionárias e a Artesp, são esperados cerca de 8 milhões de veículos nas rodovias paulistas neste fim de ano. ANTES DE PEGAR ESTRADA Cuidados mecânicos: verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up em uma oficina mecânica antes da viagem. Atenção ao volante: mantenha uma distância segura dos outros veículos, dê passagem quando solicitado, nunca dirija após ingerir bebida alcoólica e ultrapasse somente com segurança. Chuva e neblina: em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia. Para não esquecer: os faróis baixos devem permanecer acesos, e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência. CNH: a Carteira Nacional de Habilitação precisa estar dentro do prazo de validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Motoristas que tiveram a CNH vencida entre março e abril do ano passado e que não renovaram por causa da suspensão de prazos em virtude da pandemia têm até o próximo dia 30 para deixar a documentação em dia. Documentação: lembre-se de verificar se o licenciamento está em dia. Caso contrário, a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo. Fontes: Artesp e Detran-SP

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.