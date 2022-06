Motoristas de ônibus confirmam greve a partir da meia-noite em São Paulo

Segundo o sindicato, será mantida a determinação judicial de 80% da frota nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e 60% nas demais horas do dia. No entanto, todos os terminais devem ser fechados à meia-noite desta segunda.

Com data-base em 1º de maio, as negociações salariais dos trabalhadores em transporte rodoviário de São Paulo começaram em março. A proposta do SindMotoristas é um reajuste salarial de 12,47%, referente ao índice do INPC/IBGE, entre outras reivindicações, como 100% das horas extras, fim da hora de almoço não remunerada e pagamento PLR (participação nos lucros e resultados), mas não houve concordância.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo confirmaram uma paralisação de 24 horas a partir de 0h desta terça-feira (14). Não houve acordo na reunião de conciliação realizada nesta segunda (13) no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) entre o SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo) e o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo).

