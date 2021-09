Motoristas de App e taxistas poderão ganhar benefício R$ 4 mil

Manaus/AM - Uma campanha lançada nesta quinta-feira (16), irá beneficiar trabalhadores de transporte em Manaus, para incentivar que 250 motoristas convertam seus veículos para o uso do gás natural veicular

Segundo a Cigás, será concedido um benefício no valor de R$ 4 mil para 250 taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas, que estejam em plena atividade.

De acordo com o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia, o gás natural veicular é um elemento de apoio para usuários em um momento de alta no preço dos combustíveis.

“Com o gás natural veicular o consumidor ganha mais uma alternativa. Então na hora de abastecer o carro, ele pode utilizar o gás ultra veicular ou um outro combustível dependendo da economia. Hoje segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) essa economia com gás veicular orbita entre 40% a 47%, então de fato ele é um importante aliado, principalmente para quem roda bastante”, pontuou.

O representante da WDG Automotiva, empresa especializada em conversão veicular para GNV, Wallace Silva, destacou a medida como um marco para Manaus e, principalmente, uma ação que traz resultados positivos para o bolso do consumidor.

“A economia é de 40 a 60%, com certeza você que está refém da gasolina, do álcool, hoje, o gás natural é um combustível limpo, além de fazer bem para o meio ambiente, faz bem para o bolso do cliente. É uma economia bastante significativa para o dia a dia”, avaliou.

Como participar

- Para participar, os interessados terão que converter o veículo com kit de quinta geração ou superior, a partir desta quinta-feira (16/09), em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e regularizar a documentação do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Após isso, o participante deve acessar o site www.usegnv.cigas-am.com.br para submeter os documentos a análise da Cigás. Se atender aos critérios, o motorista terá acesso a um cheque nominal no valor de R$ 4 mil. O regulamento completo da campanha está disponível no site www.usegnv.cigas-am.com.br.

A vigência da campanha é de 16 de setembro de 2021 a 16 de setembro de 2022, ou até se esgotarem os 250 incentivos.