Motorista morre após acidente com incêndio na rodovia Castello Branco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de um caminhão morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na manhã desta segunda-feira (23) na rodovia Castello Branco, no km 69, em Itu (SP), no sentido da capital.

Segundo a CCR Via Oeste, o caminhão bateu na traseira da carreta, que estava carregada com papel, e os dois veículos pegaram fogo. O motorista da carreta não apresentou ferimentos.

A via ficou bloqueada durante toda a parte da manhã. Por volta das 12h, o acostamento foi liberado. No entanto, segundo dados da CCR Via Oeste, no início desta tarde, por volta das 13h, o tráfego seguia congestionado na pista expressa. No momento, não há previsão de liberação total da via.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.